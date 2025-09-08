Muchas veces hablamos del riesgo país. Recientemente el propio Milei quiso instalar el “riesgo kuka”. Pero la realidad marca que en la Argentina hoy rige el “Riesgo Javo”.

Así lo dio a conocer la economista y columnista periodística, Estefanía Pozzo, quien reveló que en el sector financiero “se está hablando del riesgo Javo”, en alusión al presidente argentino.

Fue precisamente en la Exposición Rural 2025, donde Milei se refirió al “riesgo kuka” aunque parece que le salió el tiro por la culata, y la desastrosa situación económica creó la misma metáfora con su propio nombre.