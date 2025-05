El plan de blanqueo no es otra cosa que una invitación a blanquear dinero sin importar su origen. Así no solo el dinero del narcotráfico podría lavarse en el sistema bancario sino también el de otros negocios ilegales e incluso coimas, como en el caso que se investiga del ex senador que votaba todo con La Libertad Avanza.

Más allá de que el Gobierno no venda como algo positivo, la gente ya se dio cuenta y dio su opinión en las redes.

El Gayo Sylvestre, en su programa hizo referencia directa a cómo podría beneficiar esta iniciativa a personajes como Kueider y las redes se sumaron.