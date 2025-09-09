La traición
El 'Gordo Dan' durísimo contra Maximiliano Bondarenko por decir que su mamá "no llega a fin de mes" después de perder las elecciones
El influencer libertario se irritó con el diputado electo de La Libertad Avanza en la tercera sección, cuando conducía 'La Misa' el programa del canal de stream Carajo.
El rejunte de candidatos variopintos en el armado de Nicolás Pareja y Lule Menem llevó a una derrota inapelable para el oficialismo libertario.
Algunos de ellos, como Maximiliano Bondarenko, se lo adjudicaron a errores propios del gobierno más que un problema de campaña electoral.
Repitiendo slogans sin anclaje en la realidad, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, apuntó los cañones contra el diputado electo violeta y le disparó a quemarropa.
La respuesta de Nicolás Pareja
El armador libertario fue entrevistado en la calle y le respondió al Gordo Dan.