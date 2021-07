Claudio Savoia había dicho que el gobierno cree que no era momento para que llegara la noticia de la libertad de Bodou porque le podía impactar políticamente.

Al entrevistar a Graciana Peñafort, Alejandro Fantino le sugirió una reflexión sobre la frase de Savoia acerca de la libertad de Amado. Y la abogada fue rotunda.

"Lo que no entienden muchos es que el poder judicial no puede regirse por los tiempos políticos, eso pasó durante macrismo", dijo Graciana. Y se preguntó: "¿Vas a tener preso más tiempo una persona porque no te conviene políticamente?".

Ante la mirada de Fantino, Peñafort concluyó: "Yo estoy muy orgullosa de que mi gobierno no opera sobre la justicia".