El (ex) marido de Pampita insultó a Grabois por redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar

Roberto García Moritán siempre ha vivido del dinero de su familia, tuvo un par de restaurantes donde recibió denuncias de mal trato y por pagar sueldos de hambre pero se hizo medianamente famoso por casarse con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, condición que hasta modificó la manera de referirse a él y dejó atrás el nombre que figura en su documento.

También fue nombrado ministro pero fue desplazado después de unas denuncias de corrupción y básicamente por su incompetencia.

Pero a ese hombre parece no haberle gustado el insulto que le dedicó Juan Grabois al ministro de Economía y olvidándose de la educación que le dieron sus padres respondió al insulto con más insultos y hasta calificó a Grabois de "parásito". Sí, García Moritán llamó a alguien más ‘parásito’.