La entrevista tiene unos días, pero por estas horas se volvió viral el “booper”. En su intento de no afirmar, Horacio Rodríguez Larreta, trató de desmarcarse de la pregunta de Alejandro Fantino sobre el dólar, pero quedó tan mareado que no se acordaba ni si era o no economista.

En una suerte de cruce entre ambos, donde el tono escaló, el periodista que suele tirarle más centros a Javier Milei, intentaba que Larreta diga qué va hace con el dólar. Y el intento de Larreta por desmarcarse malió sal.

“No soy economista”, dijo Fantino. “¡Yo tampoco!”, largó Larreta y al segundo se rectificó. “Yo soy economista, ¡pero yo no lo sé! Me apuré, me apuré, fue un blooper”, dijo para arreglarla.