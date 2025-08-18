Eduardo Feinmann quiso destacar el supuesto pasado Montonero de Jorge Taiana pero las redes le explicaron y volvió a quedar en ridículo
El periodista podría haber destacado algunos aspectos del principal candidato del peronismo pero prefirió quedarse con su militancia aunque cometió un grave error al confundir "montoneros" con "descamisados" la organización a la que si perteneció Taiana.
Jorge Taiana el ahora candidato de Fuerza Patria, tiene una larga trayectoria en política, tanto desde la militancia como desde la política activa pero en su juventud se acercó a la Juventud Peronista y hasta fue parte de los llamados “descamisados” una organización de jóvenes que apoyaba a Perón pero que estaba lejos de la militancia armada de Montoneros.
Obviamente Eduardo Feinmann conoce las diferencias pero siempre es más fácil encasillar a alguien poniéndolo en un lugar más violento, sin importar si esto es cierto o no.
Pero lo más llamativo del caso es que la que sí fue montonera, confirmado por quienes fueron sus jefes dentro de la organización, es Patricia Bullrich, la primera candidata a senadora del oficialismo por la Ciudad de Buenos Aires.
Por las dudas las redes le recordaron en dato.