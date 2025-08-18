Jorge Taiana el ahora candidato de Fuerza Patria, tiene una larga trayectoria en política, tanto desde la militancia como desde la política activa pero en su juventud se acercó a la Juventud Peronista y hasta fue parte de los llamados “descamisados” una organización de jóvenes que apoyaba a Perón pero que estaba lejos de la militancia armada de Montoneros.

Obviamente Eduardo Feinmann conoce las diferencias pero siempre es más fácil encasillar a alguien poniéndolo en un lugar más violento, sin importar si esto es cierto o no.

Pero lo más llamativo del caso es que la que sí fue montonera, confirmado por quienes fueron sus jefes dentro de la organización, es Patricia Bullrich, la primera candidata a senadora del oficialismo por la Ciudad de Buenos Aires.

Por las dudas las redes le recordaron en dato.