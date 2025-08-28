Eduardo Feinmann todavía no saltó del barco pero a veces parece estar listo para hacerlo, como cuando dijo que no va a parar hasta desentrañar lo que hay detrás del caso de las coimas.

Pero el mismo Feinmann aseguró que si Spagnuolo se transformaba en arrepentido era “game over” para el Gobierno. Ahora parece haber recibido un mensaje y se lo transmitió al denunciante.

Sin eufemismos y dejando de lado la metáfora Eduardo Feinmann le dijo a Diego Spagnuolo que "no tiene ni la más puta idea de lo que son juntos Casanello y Picardi, en referencia al juez y al fiscal de la causa. ¿Es un llamado a que el ex director de Andis se arrepienta de la idea de convertirse en arrepentido?