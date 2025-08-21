Eduardo Feinmann reconoció haber tratado a Peretta de “garca” y "chanta", y fue por eso que el sindicalista y múltiple candidato fue a encararlo a la puerta de Radio Mitre y la cosa se puso caliente hasta que intervino la policía.

Ahora, dolido por la situación y porque muchos consideraron su actitud como de cobarde, Feinmann parece haberse acordado de muchas cosas sobre Peretta, que es un hombre del riñón de Patricia Bullrich, y amenazó con contarlo y no parar hasta meterlo preso.

Feinmann aseguró que lo que le pasó a él es “un ataque contra la libertad de prensa toda” y no algo puntual contra él.