Agenda kirchnerista
Eduardo Feinmann: "Milei está recaliente con Adorni porque pasaron un spot a favor del aborto en la TV pública"
En el pase con Pablo Rossi en A24, Feinmann se horrorizó con un video que se difundió en el canal oficial, y agregó que al presidente le pasó lo mismo y culpó a Manuel Adorni por lo sucedido.
Es como tocarles el orgullo cuando están distraídos con la economía. El feminismo, representado por los pañuelos verdes en la lucha por el aborto, se volvió a hacer presente en la Televisión Pública.
Claro que no está dentro de la ideología de La Libertad Avanza, por lo que la furia se pudo palpar en las redes libertarias y llegó a los principales dirigentes del gobierno.
Feinmann contó que Javier Milei se la agarró con Manuel Adorni -quien tiene a su cargo a los organismos de comunicación oficiales- porque les metieron desde adentro la "agenda kirchnerista".