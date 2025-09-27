Es como tocarles el orgullo cuando están distraídos con la economía. El feminismo, representado por los pañuelos verdes en la lucha por el aborto, se volvió a hacer presente en la Televisión Pública.

Claro que no está dentro de la ideología de La Libertad Avanza, por lo que la furia se pudo palpar en las redes libertarias y llegó a los principales dirigentes del gobierno.

Feinmann contó que Javier Milei se la agarró con Manuel Adorni -quien tiene a su cargo a los organismos de comunicación oficiales- porque les metieron desde adentro la "agenda kirchnerista".