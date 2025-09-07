La pregunta es retórica, porque pocos pueden pensar que Eduardo Duhalde no está al tanto de que las listas para las elecciones de octubre ya se entregaron.

El planteo que hizo cuando accedió a hablar con Crónica gracias a la intervención de Guillermo Moreno en vivo, fue sobre el futuro de La Libertad Avanza.

La cuestión es cómo hará el oficialismo para presentar una estrategia distinta con los dirigentes que puso en los primeros lugares.