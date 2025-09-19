El tiempo de los elogios y las frases entusiastas sobre el rumbo económico elegido por Luis Caputo a instancias de Javier Milei, parece haberse esfumado.

Eduardo Costantini es uno de los empresarios más importantes del país y dialogó con Alejandro Fantino en Neura, dando su parecer acerca del momento actual.

Si bien comenzó señalando que la inestabilidad es una enfermedad endémica del país, reconoció que la economía del gobierno libertario pasa por momentos complicados.