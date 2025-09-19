La ve venir
Eduardo Costantini reconoció que aunque "no manejo la macro ni la puedo predecir, lo que veo es que andamos a los tumbos"
A pesar de ser uno de los primeros empresarios que salieron en apoyo de Javier Milei, el creador de Nordelta y el Malba ya le soltó la mano.
El tiempo de los elogios y las frases entusiastas sobre el rumbo económico elegido por Luis Caputo a instancias de Javier Milei, parece haberse esfumado.
Eduardo Costantini es uno de los empresarios más importantes del país y dialogó con Alejandro Fantino en Neura, dando su parecer acerca del momento actual.
Si bien comenzó señalando que la inestabilidad es una enfermedad endémica del país, reconoció que la economía del gobierno libertario pasa por momentos complicados.