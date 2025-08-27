Jorge Liotti, editor del diario La Nación, habló del gobierno de Javier Milei, sus votantes -a quiénes describió como “desencantados”- y desarmó el relato del "Riesgo Kuka".

“Hoy te diría que el principal rival de Milei hoy no es la oposición, sino el desencanto social que vuelve a emerger ya con Milei adentro. La gente te dice 'con el Milei outsider, no me alcanza, no logra resultados”, aseguró Lotti, autor del libro La última encrucijada. Dilemas de la democracia argentina.

Y sentenció: “Hay gran desánimo, gente que se desencantó con el gobierno. Y hoy no encuentra alternativa que lo convenza. Bascula entre no votar o si vuelve a votar a Milei”.

No puede decirse que el hombre es K.