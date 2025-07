Melisa decidió no acreditarse para el ‘Derecha fest’, el evento que organizó la ultraderecha en la ciudad de Córdoba sino que compró su entrada con algunos de los asistentes, ya que ante la baja demanda tuvieron que regalar muchas, y se fue a observar “la fiesta”.

Pero alguien detectó que era periodista, tal vez la conocieron de los pasillos de la Casa Rosada, y en una actitud muy poco democrática y muy alejada del concepto de libertad, la echaron del lugar antes del discurso de Javier Milei.

Tal vez tenían algo que ocultar, o quizás no quisieron quedar tan en evidencia de que el lugar no estaba tan lleno como pretendían, lo cierto es que a Melisa Molina no sólo le quitaron la posibilidad de ejercer su profesión de periodista sino que también le coartaron la libertad de asistir a un evento para el cual había abonado una entrada.