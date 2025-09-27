'Robertito', como era conocido cuando apareció como un notero simpático que con desparpajo cubría notas de color, llegó a recibir el elogio de Cristina Kirchner en medio de un acto.

Paso el tiempo y hoy se encuentra en la vereda de enfrente, ensalzando a Javier Milei y convirtiéndose en una celebridad del mundo libertario.

Con lo cual su encantó se desarmó y le empiezan a cobrar facturas, como la que recibió cuando fue a Plaza del Congreso y en plena marcha pidiendo justicia por las chicas asesinadas le pidieron, de muy malos modos, que se fuera.