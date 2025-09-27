Rosca floja
Echaron de la Plaza del Congreso a Roberto Funes Ugarte cuando hacía el móvil de LN+ en la marcha por el triple femicidio
En la marcha que pedía justicia por Lara, Brenda y Morena, víctimas del triple homicidio narco en Florencio Varela, el periodista devenido militante libertario pasó un mal momento.
'Robertito', como era conocido cuando apareció como un notero simpático que con desparpajo cubría notas de color, llegó a recibir el elogio de Cristina Kirchner en medio de un acto.
Paso el tiempo y hoy se encuentra en la vereda de enfrente, ensalzando a Javier Milei y convirtiéndose en una celebridad del mundo libertario.
Con lo cual su encantó se desarmó y le empiezan a cobrar facturas, como la que recibió cuando fue a Plaza del Congreso y en plena marcha pidiendo justicia por las chicas asesinadas le pidieron, de muy malos modos, que se fuera.