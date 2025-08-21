La nota era de por sí bizarra, y terminó con un remate propio de su idea. Con la convocatoria a Larry De Clay, el Turco García y Jorge Porcel Jr, en ‘A dos voces’ quisieron meterle color a la campaña.

Claro que cuando uno juega a ese juego puede resultar víctima de sus protagonistas, como ocurrió con la sorpresiva confesión de Porcel Jr.

El hijo del histórico comediante -básicamente el único mérito por el cual es conocido- dijo que finalmente no se presentará porque quiere “tener tiempo libre para estar con sus amigos”.

Después de decir que su candidatura fue “un samba”, Porcel Jr dijo tener “varias propuestas” por si quiere intentarlo nuevamente.