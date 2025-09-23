Mientras en Argentina los militantes del gobierno se pusieron a festejar por la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, desde los Estados Unidos llegaron críticas y cuestionamientos por el préstamo del mganate republicano al libertario pagar la deuda en que se metió La Libertad Avanza.

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, lanzó un duro posteo en las redes sociales. "Primero Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil", cuestionó en clara alusión a Jair Bolsonaro.

Luego, y a partir del préstamo para Argentina, agregó: "Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina".

"Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos", remarcó la senadora demócrata.