Mientras en Argentina los militantes del gobierno se pusieron a festejar por la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, desde los Estados Unidos llegaron críticas y cuestionamientos por el préstamo del mganate republicano al libertario pagar la deuda en que se metió La Libertad Avanza

X de Elizabeth Warren

La senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, lanzó un duro posteo en las redes sociales. "Primero Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil", cuestionó en clara alusión a Jair Bolsonaro.

Luego, y a partir del préstamo para Argentina, agregó: "Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina"

"Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos", remarcó la senadora demócrata.