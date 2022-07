"Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los Camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos", escribió Martín Soria en sus redes tras el fallo de la Cámara Federal, que revocó el procesamiento a Mauricio Macri en la causa que investigaba el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

"No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre", tuiteó el exmandatario.