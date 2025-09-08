"Los periodistas no la vimos venir" se sinceró Eduardo Feinmann en la mañana del lunes, al reconocer que la diferencia de trece puntos a favor del peronismo no la había anunciado ninguna encuesta.

Ya por la tarde, y desde la señal de A24, agudizó sus críticas y expuso su enojo por la contundente derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“Es el enojo de la gente, estúpido”, sostuvo, marcando el descontento generalizado que, según él, se reflejó en las urnas. Además, reconoció que el gobierno de Javier Milei sufrió una “paliza monumental”.

“En la provincia de Buenos Aires se gana y se pierde por un voto, perdiste por un millón de votos”, remarcó Feinmann.