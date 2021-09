Lo que parecía un cordial intercambio de ideas entre dos personas que conocen de economía se fue por la tangente cuando el periodista de Radio con Vos le preguntó sobre su padrino político, Emiliano Giacobitti, dirigente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires y socio de Martín Lousteau.

El diálogo se puso picante cuando Bercovich le preguntó a Tetaz si sabía quien era el dueño de la cervecería en la que presentó su precandidatura como compañero de lista de María Eugenia Vidal.

Tetaz intentó negarlo, al menos en cuatro oportunidades por lo que Bercovich se vio obligado a iluminar sus dudas y le confirmó: "Es de Santiago Nosiglia, uno de los hijos de Enrique Nosiglia", apuntó Bercovich, que agregó: "Puede ser que no lo hayas sabido de antes aunque él tiene muy buena relación con Martín Lousteau, que estaba al lado tuyo. ¿A vos te parece bien que Santiago Nosiglia tenga una concesión de un local concesionado por el gobierno porteño, siendo que su padre es uno de los armadores de la alianza que gobierna la ciudad?"

Tetaz se puso visiblemente nervioso y terminó reconociendo que es amigo de otro de los hijos de Enrique Nosiglia, Juan, "que es uno de los armadores del proyecto político de Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires".

Luego de eso, el recién llegado a Juntos comentó que otro de los "armadores" de Lousteau es Emiliano Giacobitti. Y ahí fue cuando la charla se puso caliente ya que entre Berco y Giacobitti ya hubo problemas que incluso llegaron al plano de lo legal.

Tetaz intentó desviar las preguntas al asegurar que ese enfrentamiento era un tema personal de larga data y ahí fue cuando mandó al periodista al psicólogo: "Es un tema que tenés de larga data. Lo que te digo yo Alejandro es que lo trates con él o con tu terapeuta, no conmigo. Te invito a conversar sobre política de la Ciudad... No lo tomes personal.

Cuando a Bercovich le cayó la ficha no quiso dejar el tema en el aire: "Pensé que estábamos teniendo una conversación cordial, Martín, no que me ibas a mandar al terapeuta".