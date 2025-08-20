Es obvio que parte de la responsabilidad es del laboratorio y será la Justicia la que determine eso, pero también es cierto que el papel del Estado era cuidar a la población y claramente no lo hizo ya que hasta ahora se habla de una cien muertes a causa del fentanilo contaminado.

Para Aracre todo tiene que caer sobre el laboratorio y, ya que estaba, sobre el gobierno anterior que lo dejó operar.

Lo que Aracre no toma en cuenta es que este escándalo comenzó un año después de que Milei hubiera llegado al poder y después de haber desmantelado los organismos de control.