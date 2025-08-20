Cuando Ernesto Tenembaum decidió realizar un debate alrededor de ‘Homo Argentum’, la película de Cohn-Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, eligió al director de culto, Mariano Llinás, y al actor, reconocidamente libertario, Marcelo Mazzarello.

A sabiendas de que sus posiciones estaban en las antípodas, el intercambio caliente que se preveía, se produjo como se esperaba.

Allí Llinás arrinconó a Mazzarello preguntándole por el financiamiento del INCAA, desarmando la mentira libertaria de que lo pagan todos los argentinos.

El debate completo

La película protagonizada por Francella sigue en el candelero y el cruce entre Llinás y Mazzarello calentó el programa de Tenembaum.