Durísimo cruce entre el director Mariano Llinás y el libertario Marcelo Mazzarello sobre el financiamiento del INCAA
En el programa de Ernesto Tenembaum hicieron un debate entre las posiciones encontradas sobre el rol del INCAA, y Llinás demolió a Mazzarello.
Cuando Ernesto Tenembaum decidió realizar un debate alrededor de ‘Homo Argentum’, la película de Cohn-Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, eligió al director de culto, Mariano Llinás, y al actor, reconocidamente libertario, Marcelo Mazzarello.
A sabiendas de que sus posiciones estaban en las antípodas, el intercambio caliente que se preveía, se produjo como se esperaba.
Allí Llinás arrinconó a Mazzarello preguntándole por el financiamiento del INCAA, desarmando la mentira libertaria de que lo pagan todos los argentinos.
El debate completo
La película protagonizada por Francella sigue en el candelero y el cruce entre Llinás y Mazzarello calentó el programa de Tenembaum.