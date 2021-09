"Barrabrava y violencia es sinónimo de su gestión en el INDEC y los acaba de afiliar a su partido" apuntó Jairo Straccia y desató la furia de Guillermo Moreno.

El ex Secretario de Comercio Interior le respondió "la verdad que no, no se sustenta en la realidad. Vos lo decís porque quizás hay intereses ocultos para que digas eso. Lo que vos decís es falso", comenzando a virar sus respuestas defensivas a ataques al periodista.

Y de allí desarrolló una extraña teoría según la cual hay periodistas corruptos -sin decir cuales son pero dejando caer la idea de que los ataques contra él eran dirigidos por ocultos intereses- lo que calentó la mesa hasta el punto de tener que cortar la nota.