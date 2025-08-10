Después de difundir una polémica imagen falsa de Axel Kicillof, el presidente Javier Milei repitió esa estrategia con un video fake de Axel Kicillof con la intención de dejar mal parado al gobernador de Buenos Aires por sus dichos en Futurock.

El accionar se instaló desde el núcleo de La Libertad Avanza, ya que el vocero Manuel Adorni difundió el clip falso.

El Mensaje del Gobernador:

Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad.

Pero las mentiras de Milei y su "inteligencia artificial" no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas.

#FuerzaPatria