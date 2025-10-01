No los unió el amor sino el espanto, la relación entre Mauricio Macri y Elisa Carrió siempre tuvo un único punto en común: su odio al peronismo.

El fracaso de Juntos por el Cambio los distanció, y el acercamiento del expresidente a Javier Milei los separó definitivamente.

Carrió está en la vereda de enfrente de los libertarios y dispara contra ellos de la misma forma que lo hacía contra el kirchnerismo.

Solo que en esta volteada también cae Macri en la redada, con acusaciones muy fuertes como la que realizó sobre su vínculo con el paraguayo Cartes, a quien señaló por estar relacionado con el narcotráfico.