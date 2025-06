El Duka mantuvo una fuerte discusión con la influencer libertaria, Eliana Cere, y la dejó en ridículo al aire en el programa de Romina Manguel.

No es la primera vez que la tiktoker fanática de Javier Milei se come una tremenda paliza discursiva al aire. Ya ocurrió el año pasado, cuando la periodista y actriz Julia Leiva le pegó una tremenda ubicada.

Pero en esta ocasión, la joven que es novia del tuitero libertario Pistarini (sí, el mismo al que Dillom encaró en un avión) fue tremendamente domada por Dukatenzeiler cuando quería opinar sobre Julia Mengolini.

Duka le repetía constantemente que debía elevar el nivel de la discusión, y Cere puso el peor ejemplo posible de la boca de Agustín Laje, que el comunicador usó para destrozarla.

Cuando Cere habló de “armas”, Duka no dudó: “¿Armas? ¿Qué tipo de armas?”, preguntó y la respuesta de la rubia fue peor que el ejemplo: “Es un ejemplo abstracto”.

Fue allí que el ex presidente del Rojo sentenció: “No porque a Pablo Grillo le dieron con un arma. No es abstracto. A Pablo Grillo le volaron la cabeza nena