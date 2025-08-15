La causa del fenatnilo adulterado ya se cobró más de cien muertes y siguen cayendo las víctimas, mientras el gobierno no hace nada por evitarlo.

Javier Milei, con su corte de trolls libertarios en las redes, tratan de embarrar la cancha buscando vincular al laboratorio con el kirchnerismo a pesar de estar ellos en condiciones de controlar lo que ocurre.

Pablo Duggan abrió el debate en Duro de Domar con una pregunta que encierra la respuesta por la falta de acción del gobierno.