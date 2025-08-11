Realidad mata relato
Duggan salió a tomarle el pulso a la calle y aseguró que "no hay una sola persona que aguante el plan económico de Milei"
El conductor de Duro contó una experiencia personal que tuvo un viernes a la noche cuando le costó encontrar un restaurante abierto en Palermo.
A pesar de que desde el Gobierno se asegura que todo marcha acorde al plan, claramente ese plan no incluía a la clase media que, poco a poco va desapareciendo.
Para La Colo Costantino la cadena del viernes fue justamente por eso, porque el mandatario se está dando cuenta de la sensación de la calle y esperaba llevar algo de tranquilidad, cosa que no pudo hacer.
Y es que cada vez hay más y más locales cerrados, el consumo está por el piso y nada indica que la cosa vaya a mejorar.