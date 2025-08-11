A pesar de que desde el Gobierno se asegura que todo marcha acorde al plan, claramente ese plan no incluía a la clase media que, poco a poco va desapareciendo.

Para La Colo Costantino la cadena del viernes fue justamente por eso, porque el mandatario se está dando cuenta de la sensación de la calle y esperaba llevar algo de tranquilidad, cosa que no pudo hacer.

Y es que cada vez hay más y más locales cerrados, el consumo está por el piso y nada indica que la cosa vaya a mejorar.