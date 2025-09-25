El gobierno está cada vez más pegado en el caso de corrupción en discapacidad, que podría ser uno de los más grandes de la historia Argentina, a raíz de las coimas en los medicamentos a los discapacitados que destapó Diego Spagnuolo con sus audios.

Si bien el tema fue tapado por los medios oficialistas, siguen saliendo a la luz informaciones terribles que dan cuenta de la connivencia entre las altas esferas del gobierno y los empresarios de la Suizo Argentina.

En este caso salió a la luz una información tremenda: el dueño de la droguería involucrada en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad aportó el dinero para el evento de Milei que se hará el 6 de octubre en el Movistar Arena.

El presidente presentará su libro en esta ocasión, y el dinero para este acto en plena ciudad de Buenos Aires salió directamente de la compañía apuntada por las coimas a Karina.

El acuerdo se cerró antes de que se conocieran los audios y, vale la pena aclarar, que el alquiler del estadio supera los u$s100.000.

Los Kovalivker fueron allanados en el marco de investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias. Su situación procesal continúa abierta, sin resolución definitiva.