Dos más dos: revelan que el dueño de la droguería Suizo Argentina financia el acto que Milei hará en octubre
Parece que el Gobierno ya no tiene ni pudor. Eduardo Kovalivker, dueño de la Suizo Argentina, empresa apuntada como cómplice del escándalo de corrupción en las altas esferas del gobierno, financió el acto que el presidente argentino realizará el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena para presentar su nuevo libro. Esta "ayuda" económica fue firmada antes de que se conocieran los polémicos audios de Spagnuolo.
El gobierno está cada vez más pegado en el caso de corrupción en discapacidad, que podría ser uno de los más grandes de la historia Argentina, a raíz de las coimas en los medicamentos a los discapacitados que destapó Diego Spagnuolo con sus audios.
Si bien el tema fue tapado por los medios oficialistas, siguen saliendo a la luz informaciones terribles que dan cuenta de la connivencia entre las altas esferas del gobierno y los empresarios de la Suizo Argentina.
En este caso salió a la luz una información tremenda: el dueño de la droguería involucrada en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad aportó el dinero para el evento de Milei que se hará el 6 de octubre en el Movistar Arena.
El presidente presentará su libro en esta ocasión, y el dinero para este acto en plena ciudad de Buenos Aires salió directamente de la compañía apuntada por las coimas a Karina.
El acuerdo se cerró antes de que se conocieran los audios y, vale la pena aclarar, que el alquiler del estadio supera los u$s100.000.
Los Kovalivker fueron allanados en el marco de investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias. Su situación procesal continúa abierta, sin resolución definitiva.