En resumen estas chicas consideraron que el sistema de vouchers es “una mierda” y aseguraron que ellas quieren que su país tenga un sistema como el que actualmente tiene Argentina.

Tal vez Javier Milei debería escuchar las opiniones y experiencias de las personas que ya conviven con un sistema parecido al que el quiere implementar en el país.

Segun resumieron las chicas el sistema de vouchers no termina funcionando como nos quieren vender sino que la gente se ve obligada a endeudarse para pagar la educación y como si esto fuera poco esa educación tampoco es de calidad.

Las chicas cerraron pidiendo que por favor no vayamos hacia ese modelo, que ya fue probado y evidentemente no sólo no sirve sino que termina transformando la educación en algo elitista y para muy pocos.