La grita dentro del Gobierno es cada vez más visible y profunda, y así lo expuso el propio Fabián Doman en América: un canal muy oficialista.

"Estamos hablando de la guerra total entre Karina Milei y Santiago Caputo", expresó el periodista en su editorial y sentenció: "Ya no hay manera de taparla, no hay manera de dibujarla".

En su exposición, Doman aseguró que "integrantes de los grupos hablan con los periodistas" y que hasta "reapareció Ramiro Marra porque ya no se calla nadie".

La gravedad de las palabras de Doman se pueden palpar con semejante interna luego de una derrota electoral durísima, en una crisis económica profunda y con una gobernabilidad frágil.