Derrotados en todos los sentidos
Doman reveló "la guerra total" que hay entre Karina Milei y Santiago Caputo que fractura aún más al gobierno
El periodista de América expuso al aire lo que definió como una "guerra" entre la hermana del presidente y su principal asesor político. Además dejó al descubierto la frágil situación que hay en Casa Rosada tras la derrota electoral y ante la pasividad de un mandatario cada vez más perdido.
La grita dentro del Gobierno es cada vez más visible y profunda, y así lo expuso el propio Fabián Doman en América: un canal muy oficialista.
"Estamos hablando de la guerra total entre Karina Milei y Santiago Caputo", expresó el periodista en su editorial y sentenció: "Ya no hay manera de taparla, no hay manera de dibujarla".
En su exposición, Doman aseguró que "integrantes de los grupos hablan con los periodistas" y que hasta "reapareció Ramiro Marra porque ya no se calla nadie".
La gravedad de las palabras de Doman se pueden palpar con semejante interna luego de una derrota electoral durísima, en una crisis económica profunda y con una gobernabilidad frágil.