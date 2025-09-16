Ladrón que roba a ladrón...
Doman deslizó que Macri fue el nexo entre la Suizo y Milei para su campaña y que se habría quedado con un vueltito
El periodista de Carnaval dio a conocer una información muy fuerte, cuando vinculó a Mauricio Macri con la droguería Suizo Argentina como el nexo para financiar la campaña política de Javier Milei que lo llevó al poder. Aunque según Doman la plata no llegó completa.
Fabián Doman lanzó una información muy delicada al aire en su programa de Carnaval, que comparte con Jorge Rial, Viviana Canosa y Alejandro Fantino.
Allí Doman vinculó a Mauricio Macri con la droguería Suizo Argentina, por lo tanto, con los Kovalivker, como el nexo entre la compañía y los Milei.
"Dicen que Macri es la persona que lleva la plata la campaña de Milei", aseguró el periodista al aire, aunque comentó que en el relevamiento que hizo Karina habría faltado dinero.
"Ahí comienza el enojo de Karina con Macri", aseguró Doman sobre la pelea de la hermana del presidente con el ex mandatario.