Fabián Doman lanzó una información muy delicada al aire en su programa de Carnaval, que comparte con Jorge Rial, Viviana Canosa y Alejandro Fantino.

Allí Doman vinculó a Mauricio Macri con la droguería Suizo Argentina, por lo tanto, con los Kovalivker, como el nexo entre la compañía y los Milei.

"Dicen que Macri es la persona que lleva la plata la campaña de Milei", aseguró el periodista al aire, aunque comentó que en el relevamiento que hizo Karina habría faltado dinero.

"Ahí comienza el enojo de Karina con Macri", aseguró Doman sobre la pelea de la hermana del presidente con el ex mandatario.