Si de algo tiene fama Mauricio Macri es de vengativo y rencoroso, por lo que todo indica que no se olvidará fácilmente de las humillaciones que le están haciendo pasar los libertarios.

Con la lógica que utilizan los mafiosos, en lugar de enloquecerse y salir a buscar revancha, el expresidente espera el momento propicio para devolver el golpe.

Mientras tanto se las cobra con quienes lo acompañaron en el pasado y corrieron presurosos a los brazos de Javier Milei.

Fabian Doman contó que el propio Macri pidió bajar del tercero al quinto lugar a Diego Santilli de la lista libertaria a diputados, solo por hacerle sentir el rigor.