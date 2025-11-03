La controvertida reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que el propio presidente no pudo explicar con detalles, provocó un fuerte cruce en las redes sociales entre el senador peronista Mariano Recalde y el influencer libertario Tomás Díaz-Cueto.

A partir de un video difundido por el militante del gobierno, para respaldar el plan de la Casa Rosada, Recalde desarmó el relato oficialista. En el inició su intervención, el senador pidió claridad: "Dejemos de decir boludeces y de desinformar".

"Es una reforma laboral muy amplia, tiene 109 artículos y en cada uno le sacan algún derecho a los trabajadores", destacó Recalde, subrayando el impacto negativo sobre los empleados.

Además, criticó los cambios en indemnizaciones: "Lo que la reforma propone, es bajar las indemnizaciones, reducirlas", explicó, mostrando que los beneficios para los trabajadores se verían comprometidos.

Con estas declaraciones, desarmó la narrativa de Díaz Cueto y de otros defensores libertarios, señalando que la reforma no busca proteger al trabajador, sino flexibilizar derechos en favor de empleadores y empresas.