Docentes en pie de lucha contra Larreta: Rechazan el fin del protocolo Covid en las escuelas de CABA

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de eliminar los protocolos de prevención contra el contagio de coronavirus en el regreso de las clases generó el rechazo de parte de los docentes.

Principalmente, cuestionan que se desarmen las burbujas, que no se sostengan los aislamientos por contacto estrecho, que no se tome la temperatura al ingresar a los establecimientos ni se solicite el pase sanitario.

En ese sentido, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), expresó que "el Jefe de Gobierno lleva al límite su negacionismo". Y desde el sindicato Ademys manifestaron la disconformidad sobre la medida al señalar fue tomada de forma "unilateral".

"En el día que los y las docentes retornan a sus puestos de trabajo luego de la licencia anual ordinaria, el Jefe de Gobierno lleva al límite su negacionismo anunciando el regreso pleno a las aulas en dos semanas donde enfatizó en la no obligatoriedad de los barbijos en menores de 9 años", advierte el documento difundido por UTE.

Y continua: "Desde el inicio de la cuarentena en marzo de 2020 venimos reclamando a las autoridades locales mesas de diálogo reales donde poder trabajar en conjunto con especialistas de salud y de seguridad e higiene los diferentes protocolos para un retorno responsable y acorde a la realidad epidemiológica que se esté atravesando en cada momento. Exigimos que el Gobierno de la Ciudad se comprometa en la inmunidad de la comunidad educativa impulsando la campaña de vacunación COVID en las escuelas".

"De forma unilateral, como es habitual, el anuncio que llegó a las escuelas no se acompaña de ningún criterio científico y epidemiológico para guiar la nueva etapa escolar", alertaron desde el sindicato Ademys por medio de un comunicado.

"La ministra de educación Soledad Acuña se manifestó abiertamente en contra de cualquier protocolo, al que considera una palabra “rara”, decretando así el fin de las medidas preventivas para covid, cuando lamentablemente siguen los contagios diarios y hasta las muertes, a pesar de que el nivel de vacunación es importante y ofrece cobertura para evitar casos graves", agregaron en el texto. "Parece que fuera necesario aclarar que la pandemia continúa y que además, no sólo no han recibido vacunación lxs menores de 3 años sino que aún teniendo las vacunas, no pueden descartarse graves secuelas para niñes y adultxs que padezcan la enfermedad. Por ello es necesario sostener medidas preventivas para evitar los contagios", ampliaron.

COMUNICADO COMPLETO ADEMYS:

Sin protocolo en las aulas de CABA

Sin embargo, las indicaciones para este ciclo lectivo eliminan las medidas de prevención tales como la distancia social, la toma de temperatura, la ventilación, el uso de barbijo para niñxs de grados inferiores, el fin de la figura de contacto estrecho para aislamiento de estudiantes o docentes, salvo excepciones, incluso en caso positivo sin síntomas determina la eliminación del aislamiento del docente, entre otras cosas.

Las medidas preventivas son necesarias, pero requieren destinar recursos para tal fin.

El fondo de los anuncios es un fuerte ajuste presupuestario, porque de lo contrario el gobierno debería reacondicionar las aulas, adquirir medidores de dióxido de carbono, construir más aulas, nombrar docentes para el caso de los aislamientos preventivos para mantener la continuidad pedagógica, instalar testeos en las escuelas, repartir barbijos, entre otras medidas preventivas.

Por otra parte, siguen la línea común de los empresarios y la UIA que insta a eliminar para las empresas y fábricas la figura de contacto estrecho y caso positivo, al que han adherido toda la normativa nacional y jurisdiccional, para enviar a lxs trabajadores a sus lugares de trabajo enfermos. Lo mismo sucedió con la negativa de las ART para considerar enfermedad laboral al covid, que avaló el propio Ministerio de Trabajo Nacional.

Una vez más están dejando a su suerte a las escuelas, como en el peor momento de la pandemia, que ahora deberán lidiar con la falta de recursos y sin medidas de prevención para evitar la circulación del covid y los contagios entre la comunidad educativa.

Rechazamos estos anuncios del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de CABA y convocamos a las escuelas a debatir las exigencias de medidas de prevención adecuadas para la etapa, como así también el derecho de suspender la actividad en los lugares de trabajo y estudio hasta que no estén dadas las condiciones de higiene y salubridad para defender la salud y la educación de toda la comunidad educativa.

COMUNICADO COMPLETO UTE:

Un nuevo capítulo de marketing político

Tal como viene realizando desde hace dos años, Horacio Rodríguez Larreta utiliza las conferencias de prensa para informar a la comunidad políticas unilaterales con slogans marketineros y sin instancias de diálogo con ninguno de los integrantes que transitan diariamente las escuelas de la Ciudad.

En ese mismo sentido, hace más de un año que exigimos inversión acorde para mantener y adaptar los edificios escolares, equipamiento, elementos de protección, instalación de medidores de dióxido de carbono. La respuesta es la baja sistemática desde hace más de una década del presupuesto educativo, que se materializa en la falta de seguridad en las escuelas, falta de dispositivos y conectividad, el intento de cierre de la Escuela Indira Gandhi y la venta de terrenos de la calle Pringles 340/344 en donde la comunidad educativa exige la construcción de una Escuela Infantil.

Reafirmamos, una vez más, nuestro compromiso con la salud y la educación y exigimos a las autoridades porteñas aumento del presupuesto educativo para garantizar edificios seguros y vacantes para dar respuestas a los 30,000 chicos que a días del inicio del ciclo lectivo aún no tienen lugar en las escuelas.