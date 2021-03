Sergio Chouza on Twitter

Curzio trabajaba en la Unidad de Pronta Atención de los Hornos y no había querido vacunarse. Poco tiempo atrás contrajo coronavirus y falleció.

"Sus compañeros habían dicho que prefería no vacunarse, pese a que estaba en la primera línea, ya que como enfermero recibía muchos pacientes con COVID", contó la periodista de C5N. "Era una persona sana que no estaba en grupo de riesgo, tenía cincuenta años, no tenía problemas de salud", agregó la presentadora.