“Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo.”— Julio Sahad on Twitter Link Julio Sahad on Twitter

El Congreso está en alerta por la noticia de que el diputado riojano Julio Sahad dio positivo de coronavirus después de participar de manera presencial de la sesión del jueves pasado, que se extendió por casi diez horas.

Sahad es el tercer diputado nacional que da positivo de coronavirus. Antes habían sido diagnosticados los bonaerenses del Frente de Todos Walter Correa y Federico Fagioli. Mientras que dos empleados del Congreso también dieron positivo.

Luego de conocerse la noticia del positivo de Sahad, la Cámara de Diputados activó el protocolo y comenzó a analizarse los posibles contactos del diputado riojano. "Solo tuve contacto con un asesor que se va a hacer el hisopado", aclaró Sahad.

"Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", contó Sahad en Twitter. "Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado", agregó.

El diputado nacional supone que se contagió durante su viaje en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en La Rioja hay muy pocos casos. "Es muy raro saber cómo lo adquirí, porque no tengo contacto estrecho con nadie", dijo a radio Fénix.