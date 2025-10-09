Después de que estallara el escándalo de José Luis Espert por estar financiado por el narcotráfico, empezaron a saltar otras historias que relacionan a la política y al narco.

Ese es el caso de la diputada libertaria Lorena Villaverde quien además es candidata a senadora por Río Negro, tiene una causa por lavado de dinero que tramita en Comodoro Py y tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos después de haber sido encontrada con medio kilo de cocaína en su poder.

Si todo esto fuera poco, mantiene una relación sentimental con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Fred Machado.

Pues bien, la diputada quiso desmentir sus vínculos con el narcotráfico pero se fue a hacer una rinoscopia lo que, en el mejor de los casos sirve para saber si la persona ha consumido o no, pero no tiene relación alguna con el narcotráfico.

El papelón de la diputada tuvo su reacción en las redes.