Diputada y candidata a senadora por LLA se hizo una rinoscopía para "demostrar" que no es narcotraficante
Lorena Villaverde mantiene una relación sentimental con el primo y hombre de confianza de Fred machado y tiene una causa en Estados Unidos por tenencia de medio kilo de cocaína.
Después de que estallara el escándalo de José Luis Espert por estar financiado por el narcotráfico, empezaron a saltar otras historias que relacionan a la política y al narco.
Ese es el caso de la diputada libertaria Lorena Villaverde quien además es candidata a senadora por Río Negro, tiene una causa por lavado de dinero que tramita en Comodoro Py y tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos después de haber sido encontrada con medio kilo de cocaína en su poder.
Si todo esto fuera poco, mantiene una relación sentimental con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Fred Machado.
Pues bien, la diputada quiso desmentir sus vínculos con el narcotráfico pero se fue a hacer una rinoscopia lo que, en el mejor de los casos sirve para saber si la persona ha consumido o no, pero no tiene relación alguna con el narcotráfico.
El papelón de la diputada tuvo su reacción en las redes.