Parece increíble que un gobierno que no para de cometer errores, que se dispara tiros en los pies permanentemente, que convive con peleas internas interminables, haya conseguido salir airoso de las elecciones legislativas.

Para Diego Sehinkman -un vocero ad hoc del macrismo- el plato estaba servido para que Mauricio Macri capitalizara este momento y pudiera colar dirigentes suyos en el Gabinete.

Sin embargo, los resultados envalentonaron a los hermanos Milei y lo que parecía un destino seguro se convirtió en papel picado.

Para colmo Guillermo Francos, el único que intentaba ponerle algo de sensatez al sinsentido, salió por la puerta falsa, con lo cual se extinguió el único interlocutor válido.

Sehinkman no pudo ocultar su malestar en un editorial donde representó cabalmente el pensar del PRO ante una nueva zancadilla recibida.