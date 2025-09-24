Carlos Maslatón volvió a dejar en ridículo a Diego Recalde, en otra discusión fuerte que se armó en el nuevo ciclo de Polémica en el Bar, con la conducción de Mariano Iúdica.

Allí el actor de derecha estaba festejando que, según él, "nos eligió la mejor del curso" haciendo referencia a la reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei.

Además, Recalde aseguró que "Estados Unidos nos salvó la vida a todos" y ahí fue que varios lo cruzaron, entre ellos Carlos Maslatón.

"¿Qué estás festejando loco? ¿No te das cuenta de que tu gobierno se fundió? Por eso fue a Estados Unidos", aseguró el economista y lo dejó nuevamente en ridículo en vivo y en directo.

Luego de la reunión entre el mandatario argentino y su par norteamericano, el propio Viale reveló una serie de requisitos que a priori EE.UU. le pediría a nuestro país para un salvataje económico.