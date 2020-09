Ante la inminente llegada de una expedición española que ponía en peligro la libertad de los argentinos, el general José de San Martín le dio una arenga épica a su tropa que decía: "Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos; sin duda alguna los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje".

El hijo de Alfredo Leuco eligió un extracto de este discurso para cerrar su editorial tratando de hacer un paralelismo con la supuesta pérdida de libertades en el país y las redes le contestaron.

“@Herezeq yo soy libre de no escuchar a este pelotudo por ejemplo”— Rochi✌💚🌞(Socia de Boca Juniors) on Twitter Link Rochi✌💚🌞(Socia de Boca Juniors) on Twitter

“@Herezeq y el tipo se la reee creyo, ojo, el siente que esta haciendo historia, posta..........fijate. miralo,.........laburo épico........mamaaaaaa.”— SerCor Eventos - Locutor - Ceremonialista - DJ on Twitter Link SerCor Eventos - Locutor - Ceremonialista - DJ on Twitter

“@Herezeq Ahi lo tenès al pelotudo!!!”— Paratodes on Twitter Link Paratodes on Twitter

El viejo Batman RETURNS on Twitter

“@Herezeq Jajajajjajajjajajja es como si se le estuviese diciendo posta, maravilloso 😂✌🏾👏🏽”— El Chucky ✌🏾💚 on Twitter Link El Chucky ✌🏾💚 on Twitter

“@Herezeq el hijo de remil leucos, se hace el "libertador".. #HabraConsecuencias”— RobeR ReboR on Twitter Link RobeR ReboR on Twitter

“@Herezeq Ahora todos están queriendo captar el voto libertarado”— Emiliano Carpanessi on Twitter Link Emiliano Carpanessi on Twitter

Rolo-Arg™🇦🇷 on Twitter

“@Herezeq cada idiota con padre guerrillero golpista pone bombas en la tv que opina”— LALO GRANATE on Twitter Link LALO GRANATE on Twitter