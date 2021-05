A juzgar por el funcionamiento de la Justicia está claro que hay que hacer reformas. Pero ante el proyecto presentado por el oficialismo de modificación del Ministerio Público Fiscal la oposición ya adelantó su desacuerdo con el proyecto que ya tiene la aprobación del Senado.

Básicamente se oponen a algunos artículos como el que elimina el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establece un mandato de cinco años. En la actualidad el cargo es permanente.

Otro punto de conflicto tiene que ver con el formato de la elección. En la actualidad hacen falta dos tercios del Senado y la intención es que para designar al Procurador haga falta una mayoría absoluta de los presentes en la Cámara alta.

Pero la oposición comenzó con una cacería de brujas en las redes mostrando las caras de los diputados que votarían afirmativamente el proyecto, incluso algunos del macrismo.

Pero el ex embajador Diego Guelar dio un paso mas adelante y aseguró que el voto de Graciela Camaño sería el decisivo. Ella eligió no quedarse callada y fue contundente en su respuesta dentro de la que se destaca la frase: "La vejez es sabiduría no pelotuduria".