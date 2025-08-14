Volcado de lleno en una campaña inútil, Diego Guelar comenzó haciendo declaraciones rimbombantes para tener repercusión en los medios y ahora hizo algo realmente insólito, contar públicamente la historia de un rechazo.

El ex embajador argentino en Estados Unidos, Brasil y China se presentará por la Ucedé pero contó que intentó convencer a Alberto Crescenti, el titular del SAME, para que ocupe su lugar en la lista. Obviamente el médico rechazó el convite.

El tema es que es prácticamente imposible que Guelar consiga un banca en el Senado ya que la Ucedé no tiene el caudal de votos suficiente y el es un pésimo candidato. Y las redes se lo hicieron saber.