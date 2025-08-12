El actual candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé, Diego Guelar, fue crudo en su acusación contra Mauricio Macri en su charla con Romina Manguel en Radio Con Vos.

“No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”, disparó sin anestesia.

"Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad".

"Tal vez su objetivo es ser el campeón mundial de bridge. Me incluyo entre los responsables de este desastre. En estos ocho meses vengo pidiendo una interna para ser candidato por decisión de la gente a senador en un frente en lo que era Juntos por el Cambio. No hubo nada de eso”, cerró con toda malicia.