En otro acto de violencia inédita en democracia, el presidente de la Nación Javier Milei usó sus redes para llamar “basura” al periodista Diego Brancatelli. ¿Por qué? Porque Branca había cuestionado en C5N a Lionel Messi, por la camiseta de Inter que le envió de regalo a Milei.

Y el conductor de Indomables, el flamante programa que se estrenó este sábado a la noche y que conduce con la libertaria Mariana Brey, le contestó.

"Javier Gerardo Milei, presidente de la Nación. Me escribiste y me mencionaste en Twitter... Te voy a dedicar unas palabras, porque sé que estás al pedo y no tenés nada que hacer", disparó Brancatelli.

Y propuso: “Te desafío, si sos hombre, a que vengas a Indomables el próximo sábado o el otro. Va a estar Mariana Brey para ayudarte si te molestan los murmullos o algo”.

"Si me decís barbaridades por Twitter, no lo hagamos más, hagámoslo frente a frente, con respeto", agregó; al tiempo que advirtió: "Si no venís me estás dando la razón de que solo le das notas a periodistas amigos, que arreglas las preguntas que te tienen que hacer y que tenés miedo de hablarle a los ojos a la gente que la está pasando mal".

Luego planteó una dinámica para el mencionado encuentro: "Lo invito a poner un sillón acá y que responda todo lo que le quiero preguntar". "Si él quiere otra cosa, yo estoy para todo. Si quiere que vayamos a la Quinta de Olivos, a la Casa Rosada, a una ópera del Teatro Colón. Pero vamos cara a cara. Vení y decilo acá, en este estudio", añadió.