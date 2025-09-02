Gabriel Katopoodis fue increpado por policías en la estación de Caseros, mientras repartida volantes de ‘Fuerza Patria’ de cara a los comicios de octubre.

El actual ministro bonaerense y candidato a senador en la primera sección electoral, vivió un momento de tensión cuando sufrió un intento de censura por parte de dos agentes federales, como en las peores épocas del país. Otro más que se suma a la lista del gobierno que censura hasta canales periodísticos.

El dirigente se encontraba conversando con vecinos y trabajadores cuando se le acercaron dos agentes que le solicitaron que se retirara del lugar.

Sorprendido, Katopodis preguntó la razón y la respuesta fue que no podía entregar folletos. A lo que el funcionario preguntó: “¿Quién dijo?”.

La uniformada contestó que lo había ordenado su superior. Fue entonces cuando Katopodis retrucó: “No te quiero incomodar a vos, pero cómo no voy a poder entregar volantes. Estamos en democracia, estamos en una República”.

El hecho tuvo lugar en territorio gobernado por Diego Valenzuela, candidato a senador provincial de La Libertad Avanza en la primera sección, y rápidamente generó repercusiones en redes sociales.