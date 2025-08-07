A la excanciller Diana Mondino -echada por el Gobierno- le preguntaron por el escándalo $LIBRA que desató Javier Milei tras promocionar la criptomoneda. Y fulminó al presidente con su respuesta: "O no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé".

La declaración de Mondino fue en una entrevista con la cadena de noticias Al Jazeera. Allí, Mondino cuestionó la publicación del jefe de Estado: “No debería haberlo publicado”.

El periodista Mehdi Hasan no escondió su asombro: "Creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo 'wow'. Es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido".

Mondino intentó desdecirse y Hasan le apuntó: "Eso es lo que dijiste".