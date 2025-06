Este domingo 15 de junio en Argentina se celebra el Día del Padre y como es habitual las redes sociales se llenaron de mensajes y videos.

En ese marco, y aunque no tenga hijos pero si una actividad vertiginosa en las redes, el presidente Javier Milei difundió un dibujo diseñado por el ilustrador libertario Nik. La imagen muestra al líder de La Libertad Avanza junto a "sus hijitos" de cuatro patas.

"Más allá de la polémica de si los perros son o no son hijos, me gustaría recordar que LOS PERROS NO EXISTEN”, publicó, a modo de reacción y chicana, la actriz y comediante Malena Pichot.