Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría -al sur del conurbano bonaerense-, aprovechó el Día de la Militancia para criticar al propio peronismo por los festejos y actos de este jueves para conmemorar los 50 años del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio.

En un spot que difundió, Gray aparece flameando la bandera del Partido Justicialista en una terraza, su voz en off asegura: “un acto más no va a cambiarle la vida a nadie. Hoy no es momento de parar para celebrar nada, hoy nuestras vecinos y vecinas necesitan soluciones". Y remata: "Mi obligación como peronista en este día del militante es elegir trabajar".

Este jueves, la vicepresidenta Cristina de Kirchner encabezará un acto en el estadio Diego Maradona de La Plata para celebrar el Día de la Militancia, al que se espera que concurran unas 60.000 personas. Se prevé que confluirán en el estadio platense el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y todo su gabinete; así como organizaciones enroladas en el Frente de Todos (FdT); intendentes, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales; las centrales sindicales CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y el Foro de Empresarios del sector Pyme "Producción y Trabajo", entre otros.