La IGJ presentó la denuncia contra Patricia Bullrich, Gerardo Milman y el jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, por utilizar los fondos públicos de una ONG para financiar su campaña presidencial.

C5N.com accedió a la denuncia en la que se afirma que "la apropiación de fondos correspondientes han sido utilizados para tomar dinero del público desviando el destino de los fondos de su real titular y afectándolos a un fin distinto como lo constituye la realización de la campaña proselitista de la Sra. Bullrich”.

A Bullrich y compañía se los acusa del delito previsto y reprimido en y por el art. 173 inc. 7) del Código Penal de la Nación y por violación de las prohibiciones de percibir aportes establecidas en los arts. 14 y . 15, de la Ley Nº 26.215.

De esta manera, la precandidata de Juntos por el Cambio conseguía fondos millonarios a través de la ONG de importantes empresas de juegos de azar, por ejemplo, pero bajo la pantalla del servicio de seminarios y cursos.

Según lo constatado, la Asociación Civil, “tuvo ingresos por montos superiores a los PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000)” en el año 2022. Ese dinero, en parte, fue destinado al pago de honorarios de los propios integrantes de la IEES. Por ejemplo, Gerardo Milman cobró $2.766.170.

Esto salió a la luz en parte porque la Asociación Civil tuvo un extraño y repentino crecimiento. En pocos meses pasó de no poder solventar los gastos a a recaudar más de $ 90.000.000.

El delito sea graba cuando también habría en cumplido una infracción a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, ya que los partidos no pueden recibir dinero por parte de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar.

Por otro lado, como si fuera poco, también habría incurrido en un exceso del porcentaje previsto por la ley para el aporte de fondos por parte de una misma persona.

La IGJ concluyó que "(Bullrich) procuró para sí un lucro indebido puesto que ha empleado dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno, para afrontar los gastos de su propia y particular campaña”.